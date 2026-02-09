Італія

Нідерландський форвард забив два м’ячі на Стадіо Олімпіко.

Доніелл Мален став головним героєм матчу Серії А, оформивши свій перший дубль у футболці Роми у переможному поєдинку проти Кальярі. Перемога дозволила господарям зрівнятися з Ювентусом за очками у боротьбі за четверте місце турнірної таблиці, тоді як римляни продовжили успішну серію результатів на Стадіо Олімпіко.

Команда вийшла на матч із суттєвими кадровими втратами. Рома не могла розраховувати на Пауло Дібалу, Маріо Ермосо, Ману Коне, Артема Довбика, Евана Фергюсона та Стефана Ель-Шаараві. Попри це, Джанлука Манчіні з’явився у стартовому складі, зігравши у захисній масці після операції на носі. Новачок команди Браян Сарагоса, підписаний у дедлайн, розпочав гру на лаві запасних і пізніше дебютував у складі римлян.

Кальярі підходив до зустрічі у відмінній формі, маючи за плечима три перемоги поспіль, зокрема над Ювентусом і Фіорентиною, а також домашній успіх проти Роми у першому колі.

Рома з перших хвилин заволоділа ініціативою, регулярно турбуючи воротаря гостей Елію Капріле. Найактивнішим був Мален, який кілька разів опинявся на вістрі атак. Перший гол прийшов після індивідуального проходу нідерландця правим флангом: він елегантно обіграв захисника та перекинув м’яч через воротаря з гострого кута, відкривши рахунок у матчі.

У другому таймі Мален продовжив тероризувати оборону Кальярі. Після виходу на поле Браяна Сарагоси атаки Роми стали ще гострішими. Саме Зекі Челік віддав результативну передачу на другий гол, коли Мален випередив захисників і з близької відстані подвоїв перевагу господарів.

Гості намагалися відігратися і були близькі до цього: дальній удар Ібрагіма Сулемани влучив у поперечину, а ще кілька стандартів завершилися небезпечними моментами біля воріт Майле Свілара. Утім, Рома втримала комфортну перевагу та довела матч до перемоги.

Рома - Кальярі 2:0

Голи: Мален, 25, 65

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте (Ель-Айнауї, 84), Пізіллі, Веслі — Суле (Арена, 84), Пеллегріні (Сарагоса, 57) — Мален (Вентуріно, 84)

Кальярі: Капріле — Педру (Дзаппа, 87), Доссена, Родрігес — Палестра, Адопо, Гаетано (Трепі, 87), Маццітеллі (Сулемана, 59), Оберт — Киличсой (Ідріссі, 73), Еспозіто (Паволетті, 73)

Попередження: Манчіні, Сарагоса — Доссена, Палестра, Гаетано, Ідріссі