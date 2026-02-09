Італія

Команда з Бергамо комфортно вела в рахунку після першого тайму, однак пропустила у компенсований час у поєдинку 24-го туру Серії А.

Аталанта здобула домашню перемогу над Кремонезе з рахунком 2:1 у матчі 24-го туру чемпіонату Італії. Господарі вирішили долю зустрічі ще в першому таймі, забивши два м’ячі, але наприкінці поєдинку дозволили супернику скоротити відставання.

Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині — Крстович вдало замкнув подачу Giacomo Raspadori та точно пробив у нижній кут воріт. Через дванадцять хвилин Аталанта подвоїла перевагу: Дзаппакоста з гострого кута відправив м’яч у сітку після передачі Пашалича.

Після перерви команда з Бергамо контролювала гру та створювала низку моментів, однак не змогла довести рахунок до розгромного. Кремонезе активізувався в другому таймі й намагався нав’язати боротьбу, але більшість атак завершувалися безрезультатно.

Інтрига повернулася вже у компенсований час, коли на 90+4-й хвилині Торсбю скористався подачею Луперто та скоротив відставання гостей. Утім, часу на порятунок у Кремонезе вже не залишилося, і Аталанта втримала переможний результат.

Аталанта — Кремонезе 2:1

Голи: Крстович, 13, Дзаппакоста, 25 - Торсбю, 90+4

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Коссуну, 59) — Дзаппакоста (Белланова, 59), Пашалич, Едерсон, Залевські (Самарджич, 70) — Де Кетеларе, Распадорі (Муса, 78) — Крстович

Кремонезе: Аудеро — Чеккеріні (Терраччано, 40), Баскіротто, Луперто — Барб'єрі (Дзербін, 84), Торсбю, Грассі (Паєро, 63), Малех, Пеццелла — Бонаццолі (Джурич, 46), Варді (Санабрія, 63)

Попередження: Колашинац, Коссуну