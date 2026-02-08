Італія

Ювентус на останніх секундах урятувався від поразки Лаціо

Команда Лучано Спаллетті переважала суперників за грою, але знову припускалась кричущих помилок у захисті.

Ювентус — Лаціо, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ювентус — Лаціо 2:2

Голи: Педро, 45+2, Ісаксен, 47 — Маккенні, 59, Калулу, 90+6 Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Копмейнерс (Келлі, 77) — Камб’язо (Бога, 76), К. Тюрам, Локателлі (Опенда, 82), Кабаль (Жегрова, 46) — Маккенні (Міретті, 84), Їлдиз — Девід. Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Романьйолі, 78), Провстгор (Патрік, 83), Тавареш — Башич (Деле-Баширу, 46), Катальді, Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 67), Мальдіні, Педро (Нослін, 64).



Попередження: Тейлор, Романьйолі Проведель — Марушич, Хіла (Романьйолі, 78), Провстгор (Патрік, 83), Тавареш — Башич (Деле-Баширу, 46), Катальді, Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 67), Мальдіні, Педро (Нослін, 64).Попередження: Тейлор, Романьйолі