Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі висловився після матчу 24-го туру італійської Серії А з Ювентусом (2:2). Його слова наводить DAZN.

Коли їдеш із цього стадіону з одним набраним пунктом – це завжди позитивний результат. Безумовно, є невеликий жаль, але найбільше я несу з собою розуміння, що цих хлопців важко зламати. Вони реагували на все, ніколи не опускали голови перед будь-якими труднощами, і це вселяє впевненість.

Я розумію, що зі сторони може скластися інше враження, але всередині команди панує позитивний настрій. Хлопці працюють з великим ентузіазмом та пристрастю. Звісно, ​​грати на порожньому Стадіо Олімпіко – жахливе відчуття, і ми б хотіли, щоб певні суперечки між власниками клубу та вболівальниками Лаціо припинилися, тому що нам дуже потрібна підтримка наших фанатів», – заявив Саррі.

Зараз Лаціо посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 33 очки після 24 зіграних турів.

«Коли ми забили другий гол, до кінця матчу залишалося ще багато часу, тож ми явно не думали, що все вирішено, адже Ювентус атакував із великим натиском. Якщо ми маємо жаль, то це про те, що в останні 10 хвилин у нас було два шанси зробити рахунок 3:1, і ми ними не скористалися. Завжди було відчуття, що Ювентус може зрівняти рахунок, тому я шкодую швидше за те, що ми не використали ці моменти, а не про пропущений гол наприкінці.