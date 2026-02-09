Італія

Виконано умови автоматичного викупу.

Аргентинський нападник Джованні Сімеоне минулого літа перебрався з Наполі до Торіно на правах оренди за 1 млн євро.

Наразі на рахунку 30-річного виконавця п’ять голів та один гольовий пас у 21 матчі (1238 хвилин) у футболці "биків".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, після участі гравця в матчі проти Фіорентини напередодні (2:2), опцію викупу контракту Сімеоне було активовано.

Торіно заплатить додаткових 7 млн євро, після чого підпише контракт до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Джованні відіграв за Наполі 103 матчі, забив 14 голів та віддав чотири асисти.