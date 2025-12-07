Італія

У продовженні 14 туру Серії А

Кальярі мінімально переміг Рому (1:0).

На початку другого тайму сольний прохід вдався півзахиснику господарів Фолорушно. Зупинити італійця зміг лише захисник Роми Челік, який збив суперника на межі штрафного. Спочатку арбітр вказав на точку, але після перегляду VAR скасував своє рішення та показав пряму червону картку турецькому футболісту.

У більшості Кальярі продовжив натиск і під кінець основного часу домігся свого після кутового. Еспозіто виконав подачу на дальню стійку. Гаетано прийняв м’яч та другим дотиком пробив без шансів для воротаря.

Кальярі — Рома 1:0

Гол: Гаетано, 82

Кальярі: Капріле — Дзаппа (Гаетано, 69), Родрігес, Луперто — Палестра (Ді Пардо, 90), Адопо, Дейола, Фолоруншо (Киличсой, 90), Оберт (Ідріссі, 77) — Борреллі (Праті, 69), Еспозіто

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Крістанте (Ель-Айнауї, 63), Коне, Цимікас (Гіларді, 73) — Суле, Пеллегріні (Дібала, 63) — Бальданці (Ренш, 53)

Попередження: Фолоруншо, Гаетано — Ермосо

Вилучення: Челік, 53