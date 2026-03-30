Італійський фланговий півзахисник Рауль Белланова цього сезону має недостатній рівень ігрової практики в бергамаській Аталанті, через що розглядає можливість зміни клубу ще за три роки до завершення чинного контракту.

25-річний виконавець проводить лише другу кампанію в клубі, куди перейшов із Торіно за 22 млн євро.

Зрештою, гравець, серед інших варіантів, може опинитись там, де починався його кар’єрний шлях — у Мілані.

"Россонері" мають розуміння щодо невизначеності свого колишнього вихованця в Аталанті, тому нещодавно контактували з представниками бергамасків із метою дізнатись їхнє бачення щодо можливого трансферу.

На рахунку Белланови цього сезону 29 матчів та два асисти.