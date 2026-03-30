Італія

У клубі напружена атмосфера довкола гравця.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку в минулому сезоні допоміг італійському Наполі стати чемпіоном Серії A вже в перший рік після свого трансферу з лондонського Челсі за 30,7 млн євро.

Однак уже в наступній кампанії може стати одним з антигероїв для клубу.

Усе почалось із важкої травми 32-річного виконавця на самому початку футбольного року, після якої він дуже важко повертався до належної форми.

У підсумку наприкінці березня дійшло до того, що гравець почав пропускати тренування, на що клуб відповів штрафними санкціями.

Ситуація в підсумку стала напруженою настільки, що представники футболіста повідомили Наполі про бажання свого клієнта залишити клуб уже цього літа, одразу після завершення чемпіонату світу-2026.

Тоді в Лукаку залишатиметься ще рік до завершення чинного контракту з "Партенопеї".

У цьому сезоні на рахунку Ромелу 64 хвилини в семи матчах та один гол.