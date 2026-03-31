Італія

Зірковий нападник не з'явився на сьогоднішнє тренування.

Черговий скандал розгортається навколо бельгійського форварда Ромелу Лукаку. Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Лукаку проігнорував вимогу повернутися до Ітілії та пропустив сьогоднішнє тренування команди.

Цей вчинок викликав миттєву реакцію босів неаполітанського клубу. Клуб розглядає питання про те, які дисциплінарні заходи застосувати, оцінюючи також можливість виключення Ромелу Лукаку зі складу команди.

Нагадаємо, на минулому тижні, Ромелу не з’явився на тренувальній базі клубу в Кастель-Вольтурно під час міжнародної паузи. Футболіст повідомив про намір тренуватися в Бельгії, однак це рішення не було погоджене з керівництвом клубу.

У поточному сезоні Лукаку провів 7 матчів та забив 1 гол. Через травму 32-річний форвард пропустив значну частину кампанії.