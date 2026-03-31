Італія

Переговори набирають обертів, але офіційної пропозиції поки немає.

Ювентус посилює інтерес до нападника збірної Уругваю та Аль-Хіляля Дарвіна Нуньєса.

Як повідомляє Tuttosport, цього тижня агенти уругвайського форварда відвідали Турин, що свідчить про активізацію переговорів.

26-річний футболіст перебував у місті разом зі збірною Уругваю, яка готувалася до товариського матчу проти Алжиру. Під час тренувань його відвідали представники агентського штабу, що стало додатковим сигналом щодо можливого трансферу.

Ювентус продовжує активно шукати центрального нападника на літнє трансферне вікно незалежно від ситуації з Душаном Влаховичем. Попри те, що головною ціллю залишається Рандаль Коло Муані, туринці також розглядають кандидатури Нуньєса, Матео Ретегі, Джошуа Зіркзе та Ромелу Лукаку.

Повідомляється, що контакти між сторонами тривають, однак жодної офіційної пропозиції наразі не було. Подальший розвиток ситуації залежатиме від фінансових умов, які висуне Аль-Хіляль, а також від бажання самого гравця повернутися до європейського футболу.