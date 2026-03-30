Ексфорвард туринців прокоментував трансферні чутки.

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські наприкінці поточного сезону вирішує своє подальше клубне майбутнє та має вірогідність залишити іспанську Ла Лігу.

Одним із можливих напрямків для 37-річного нападника є переїзд до Італії, де до нього виказує інтерес туринський Ювентус.

На тлі появи цих чуток колишнього нападника "зебр" Дугласа Косту розпитали про очікування від можливого переходу відомого бомбардира.

"Левандовські забиває голи в будь-яких ситуаціях. Він був би дуже корисним для Ювентуса, і я б дійсно порадив йому носити чорно-білу футболку до кінця кар’єри.

Це гравець, який створює голи з нічого, і робитиме це ще багато років, завдячуючи власному таланту та досвіду. Він був би ідеальним для "б'янконері", але у них вже є чудовий гравець попереду.

Я маю на увазі Душана Влаховича. Він ще може подорослішати та вийти на стабільні показники. Він перебуває в потрібному віці: його повернення до певного рівня буде вирішальним для боротьби за місце в Лізі чемпіонів. У нього є все необхідне, щоб вивести Ювентус до Ліги чемпіонів.

Чи знайшлося б місце для Кенана Їлдиза в Ювентусі мого часу? Звичайно, завжди в команді є місце для сильних гравців. Коли хтось хороший, він хороший для будь-якої команди; він талановитий. Тож так, він міг би грати за будь-яку команду Ювентуса будь-якої епохи.

Спаллетті, як тренер, мені дуже подобається; я навіть кілька разів грав проти його команд. Я люблю тренерів, які ризикують і команди яких завжди намагаються бути проактивними. У нього стиль гри, який мені дуже подобається: так, я не заперечую, що хотів би, щоб мене тренував він.

Моє повернення до Італії було чудовим, незалежно від рівня ліги. Люди навколо мене пам'ятають роки, які я провів у Ювентусі. Я радий прийняти цей виклик з К’єво, і я вважаю, що рівень цього клубу все одно дуже високий. Ми залишаємось справжніми професіоналами навіть у Серії D.

Мені добре серед італійців, і зараз я просто зосереджений на тому, щоб допомогти К’єво вийти в Серію C. Ми не маємо права здаватись. У нас за спиною чудовий клуб, і ми сильні. Зараз ми повинні вірити в себе, нам нічого не бракує для досягнення результату", — заявив бразильський виконавець.