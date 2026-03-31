Бразильський латераль призупинив переговори з італійським клубом на тлі серйозного інтересу з боку каталонської Барселони та міланського Інтера.

Колишній правий захисник донецького Шахтаря, а нині один із ключових гравців італійської Фіорентини Додо опинився на радарах провідних європейських грандів. За інформацією Goal, 26-річний бразилець свідомо зволікає з продовженням чинної угоди з фіалками, оскільки розглядає варіанти переходу на вищий рівень під час літнього трансферного вікна.

Поточний контракт Додо з клубом із Флоренції розрахований до літа 2027 року. Керівництво Фіорентини прагнуло завчасно пролонгувати угоду, щоб убезпечити себе від зазіхань конкурентів, проте зіткнулося з небажанням гравця квапити подіі. Представники футболіста знають про предметний інтерес європейських грандів і хочуть ретельно вивчити всі доступні можливості.

Після успішної адаптації в Серії А бразилець демонструє зрілу та стабільну гру. Цей сезон вважається ідеальним моментом для кроку вперед і переходу до клубу з амбіціями регулярних перемог у Лізі чемпіонів. Наразі головними претендентами на трансфер Додо вважаються два топклуби, чиї скаути вже тривалий час відстежують його прогрес:

Барселона перебуває у пошуках підсилення правого флангу оборони. Тренерський штаб блаугранас приваблює інтенсивність Додо, його атакувальний потенціал, швидкість та багатий міжнародний досвід (виступи в Україні, Португалії та Італії). Проте реалізація переходу залежатиме від фінансових можливостей Барси.

Інтер, який традиційно активно моніторить внутрішній італійський ринок, бачить у бразильцеві ідеального латераля під свою тактичну схему. Чемпіони Італії готові вступити у боротьбу за гравця, щоб посилити конкуренцію на флангах.

Орієнтовна трансферна вартість Додо наразі оцінюється у суму від 20 до 25 мільйонів євро. Для Фіорентини найближче літнє вікно може стати оптимальним шансом продати гравця за максимальною ціною, якщо він остаточно відмовиться ставити підпис під новим контрактом.

Крім того, за ситуацією спостерігають кілька представників англійської Прем'єр-ліги та туринський Ювентус. Зважаючи на такий ажіотаж, майбутнє ексгравця Шахтаря обіцяє стати однією з найгарячіших тем літнього трансферного ринку.

Нагадаємо, нещодавно захисник травмувався на відкритому тренуванні Фіорентини.