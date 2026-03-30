Українець може змінити клубну прописку, але це не точно...
Андрій Лунін, Getty Images
30 березня 2026, 17:42
Міланський Інтер влітку може спробувати підписати українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерелах, пріоритетним варіантом для "чорно-синіх" залишається воротар Тоттенuема Гульєльмо Вікаріоx, але до списку також входить Лунін та голкіпер Роми Міле Свілар.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Цього сезону Андрій Лунін взяв участь у чотирьох матчах Реала у всіх турнірах, один з яких відіграв "на нуль".