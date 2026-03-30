Міланський Інтер влітку може спробувати підписати українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерелах, пріоритетним варіантом для "чорно-синіх" залишається воротар Тоттенuема Гульєльмо Вікаріоx, але до списку також входить Лунін та голкіпер Роми Міле Свілар.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін взяв участь у чотирьох матчах Реала у всіх турнірах, один з яких відіграв "на нуль".