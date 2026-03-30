Українець може змінити клубну прописку, але це не точно...

Міланський Інтер влітку може спробувати підписати українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерелах, пріоритетним варіантом для "чорно-синіх" залишається воротар Тоттенuема Гульєльмо Вікаріоx, але до списку також входить Лунін та голкіпер Роми Міле Свілар.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін взяв участь у чотирьох матчах Реала у всіх турнірах, один з яких відіграв "на нуль".