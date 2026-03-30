Форвард Наполі прокоментував останні чутки.

Напередодні з’явились чутки про ймовірний відхід бельгійського нападника Ромелу Лукаку з італійського Наполі через тривалу відсутність ігрової практики в зв’язку із травмою та тривалим відновленням.

У підсумку, інформаційна хвиля від цієї новини виявилась настільки потужною, що власне футболісту довелось виходити з публічним звернення до фанатів у соціальних мережах.

"Цей сезон був для мене дуже важким через травму та особисту втрату. Я знаю, що останні кілька днів було багато галасу навколо моєї ситуації, тож тепер важливо прояснити всю ситуацію.

Правда полягає в тому, що останні кілька тижнів я фізично не почувався добре, і я пройшов обстеження, поки був у Бельгії, і воно показало запалення та рідину на м'язі-згиначі стегна поруч із рубцевою тканиною.

Оскільки це вже друга проблема, яка в мене виникла на цьому місці з моменту повернення до гри на початку листопада минулого року, я вирішив пройти реабілітацію в Бельгії, щоб допомогти команді, коли вона мене найбільше потребуватиме.

Я думаю, що більшість із вас бачили інтерв'ю, яке я давав у Вероні. Я ніколи не зміг би зрадити Наполі, ніколи. Немає нічого більшого, що я хотів би зробити, аніж грати та перемагати за цей клуб, але зараз я повинен подбати про себе.

Упевнений, що зараз клінічно я на 100% здоровий, і це мало значення для мене також і в психологічному плані.

Цього року багато чого відбулось, але зрештою я повернусь і допоможу Наполі та національній команді досягти їхніх цілей, якщо вони цього потребуватимуть. Це все, чого я хочу", — заявив бельгійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Ромелу 64 хвилини в семи матчах та один гол.