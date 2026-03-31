У футболіста пошкодження правого підколінного сухожилля.

Захисник Роми Веслі Франса пропустить найближчі матчі "вовків" через травму. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

22-річний бразилець повернувся до клубу зі збірної і після медичного обстеження у нього виявили пошкодження підколінного сухожилля на правій нозі. Він зможе повернутися на поле приблизно за місяць.

Таким чином, Веслі пропустить поєдинки проти Інтера, Пізи, Аталанти та Болоньї, які відбудуться у квітні.

У нинішньому сезоні Веслі провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 30 турів Рома набрала 54 очки та посідає шосте місце у Серії А. Свій наступний матч "вовки" проведуть проти Інтера — гра запланована на 5 квітня.