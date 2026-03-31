Новий тренерський проєкт передбачає перебудову атаки туринців із двома форвардами.

Ювентус працює над планом перебудови атакувальної лінії, в якій ключова роль відводитиметься Душану Влаховичу.

Як повідомляє Tuttosport, головний тренер клубу Лучано Спаллетті схвалив тактичну ідею, що передбачає його безпосереднє партнерство з Рандалем Коло Муані, який наразі виступає за Тоттенгем на правах оренди.

Влахович розглядається керівництвом Ювентуса як центральна фігура нового проєкту, навколо якої буде вибудовуватися оновлена команда. У клубі та тренерському штабі є повне узгодження щодо того, що саме сербський нападник має стати основою перебудови атаки.

Коло Муані визначений як пріоритетний варіант для посилення лінії нападу. У туринському клубі розглядають французького форварда як гравця, здатного як доповнювати Влаховича, так і замінювати його за потреби в новій тактичній схемі.

Сам футболіст, який уже виступав за Ювентус раніше, відкритий до повернення в Турин. Переговори тривають, а остаточне рішення залежатиме від фінансових умов трансферу. Повідомляється, що ПСЖ оцінює гравця трохи вище 30 мільйонів євро, що вважається прийнятною сумою для італійського клубу.