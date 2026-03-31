Нападник Партизана Андрєй Костич став гравцем Мілана. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода із 19-річним чорногорцем, термін якого не розголошується, почне діяти з 1 липня.

Футболіст почне виступати у молодіжному складі з прицілом на підготовку до основної команди "россонері".

За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів євро.

Нинішнього сезону Костич провів 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.

Після 30 турів Мілан набрав 63 очки і посідає друге місце в Серії А, відстаючи від Інтера на шість балів і попереду Наполі на один пункт.