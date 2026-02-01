Італія

Блискуча перемога "червоних".

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате висловився після перемоги над Ньюкаслом (4:1) в рамках англійської Премʼєр-ліги. Цитує француза TNT Sports.

«Звісно, ​​я дуже щасливий. У мене навіть немає слів, щоб описати те, що я зараз відчуваю, бо останні два тижні були дуже важкими для мене та моєї родини. Але це частина життя – прийняти таке складно, але ж вибору у нас немає.

Я знаю, що команда мала багато травмованих, і тренер по телефону сказав мені не поспішати з поверненням і дати собі час. Але з урахуванням поточної ситуації із травмами для мене було важливо повернутися та допомогти команді. Сьогодні мені це вдалося разом із партнерами на Енфілді. Атмосфера була неймовірною – саме така підтримка нам потрібна до кінця сезону.

Вірц? Якщо чесно, я дуже радий за нього. Він просто показав усьому світу свій рівень. Він ще не досяг свого піку, але це станеться незабаром. Ми говорили про це ще на передсезонні: про те, чого він здатний досягти. Якщо він вийде на цей рівень – боже, це буде щось божевільне.

Нам потрібно йти від матчу до матчу. Я вважаю, що ми завжди найкраща команда на полі, іноді просто забагато пропускаємо або не реалізуємо свої моменти. Але сьогодні ми зіграли дуже добре, і тепер важливо так само підходити до кожного наступного матчу», – сказав Конате.