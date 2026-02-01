Оренда з можливістю довгострокового контракту до 2029 року.
Мбала Нзола, пресслужба ФК Сассуоло
01 лютого 2026, 17:38
Форвард Фіорентини М’Бала Нзола офіційно приєднався до Сассуоло на правах оренди до кінця сезону. Угода включає опцію викупу, яка дозволить клубу підписати гравця до літа 2029 року.
У першій половині сезону Нзола виступав в оренді за Пізу, провів 17 матчів та забив 3 голи.
На даний момент Сассуоло займає 11-те місце в Серії А, в той час як Фіорентина знаходиться у зоні вильоту — 18-е місце.
Нагадаємо, авторитетний журналіст Ді Марціо повідомив, що Конопля потрапив до сфери інтересів Сассуоло.