Італія

Оренда з можливістю довгострокового контракту до 2029 року.

Форвард Фіорентини М’Бала Нзола офіційно приєднався до Сассуоло на правах оренди до кінця сезону. Угода включає опцію викупу, яка дозволить клубу підписати гравця до літа 2029 року.

У першій половині сезону Нзола виступав в оренді за Пізу, провів 17 матчів та забив 3 голи.

На даний момент Сассуоло займає 11-те місце в Серії А, в той час як Фіорентина знаходиться у зоні вильоту — 18-е місце.

Нагадаємо, авторитетний журналіст Ді Марціо повідомив, що Конопля потрапив до сфери інтересів Сассуоло.