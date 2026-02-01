Італія

Туринський клуб прагне завершити трансфер форварда Галатасарая до закриття зимового вікна.

Ювентус активно працює над підписанням нападника Галатасарая Мауро Ікарді. Туринський клуб запропонував аргентинцю контракт терміном на півтора року та намагається оформити угоду до завершення зимового трансферного вікна.

Діючий контракт Ікарді з турецьким клубом завершується влітку 2026 року. Здійснення зимового переходу ускладнюється необхідністю Галатасарая оперативно знайти заміну 32-річному гравцю, а також спортивними ризиками, оскільки Ювентус є потенційним суперником турецької команди у плей-оф Ліги чемпіонів.

Ікарді виступає за Галатасарай із літа 2023 року. У поточному сезоні форвард провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та зробив 2 результативні передачі.