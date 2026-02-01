Туринський клуб прагне завершити трансфер форварда Галатасарая до закриття зимового вікна.
Мауро Ікарді, Getty Images
01 лютого 2026, 18:59
Ювентус активно працює над підписанням нападника Галатасарая Мауро Ікарді. Туринський клуб запропонував аргентинцю контракт терміном на півтора року та намагається оформити угоду до завершення зимового трансферного вікна.
Діючий контракт Ікарді з турецьким клубом завершується влітку 2026 року. Здійснення зимового переходу ускладнюється необхідністю Галатасарая оперативно знайти заміну 32-річному гравцю, а також спортивними ризиками, оскільки Ювентус є потенційним суперником турецької команди у плей-оф Ліги чемпіонів.
Ікарді виступає за Галатасарай із літа 2023 року. У поточному сезоні форвард провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та зробив 2 результативні передачі.