Гра з "монегасками" завершилася безгольовою нічиєю.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився напередодні матчу з Пармою в рамках італійської Серії А.

«В останньому матчі (з Монако в Лізі чемпіонів — прим.) ми зіграли не дуже добре. Я чекаю реакції від гравців після цієї гри, тому що ми не змогли знайти свій звичний ритм.

Коли граєш багато, потрібно знайти правильний баланс. Багато грати, багато відпочивати, багато тренуватись. Я не бачу іншого рішення, як дати їм відпочити. Я повністю довіряю своїм гравцям і думаю тільки про те, щоб у нас були виконавці найвищого рівня.

Я трохи схиблений на футболі, але мені важко від нього втомитися. Я втомлююся, якщо моя команда не рухається вперед або якщо грає мляво. Я втомлююсь, якщо бачу, що моя команда не пробує нічого нового, не виявляє винахідливості. Мені подобається той період, у який ми вступаємо, і я сподіваюся, що моїм гравцям він також сподобається», — заявив Спаллетті.