Італія

Безгольова нічия.

В рамках 23-го туру італійської Серії А Аталанта гостювала у Комо.

Вже на восьмій хвилині гості залишилися в меншості. 17-річний захисник Онест Аханор отримав пряму червону картку за поштовх суперника.

Команда Сеска Фабрегаса увесь матч намагалася забити бодай один гол, але оборона бергамасок вистояла та зберегли нічийний результат.

Комо — Аталанта 0:0

Комо: Бюте, Смольчич, Кемпф, Рамон, Валле, Перроне (Родрігес 58), Да Кунья (Роберто 87), Батурина, Пас, Войвода (Аддаї 46, Кюн 80), Дувікас (Мората 58)

Аталанта: Карнезеккі, Джимсіті, Скальвіні, Аханор, Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон, Бернасконі, Де Кетеларе (Крстович 60), Залевськи (Белланова 46, Коссуну 86), Скамакка (К. Сулемана 18)

Попередження: Перроне 8, Бютез 36, Аддаї 69, Да Кунья 80 — Де Роон 44, Белланова 87

Вилучення: Аханор 8 (пряма червона)