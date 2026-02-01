Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Торіно у матчі 23 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграло Лечче з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 29 хвилині, коли результативним ударом відзначився Че Адамс після передачі Миколи Влашича.

Після 23 турів Торіно набрало 26 очок і посідає 13 місце у Серії А, а у Лечче 18 балів та 17 позиція перед зоною вильоту.

Торіно — Лечче 1:0

Гол: Адамс, 29.

Торіно: Палеарі — Маріануччі, Маріпан, Коко — Педерсен, Влашич, Ільхан (Праті, 70), Казадеї (Анжорін, 70), Лазаро (Обрадор, 70) — Адамс (Нджиє, 89), Сапата (Куленович, 77).

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел (Гашпар, 65), Галло — Гандельман (Банда, 65), Рамадані (Нгом, 89), Кулібалі — П'єротті (Сала, 78), Шеддіра, Соттіль (Ндрі, 77).

Попередження: Влашич, Праті — Габріел, Рамадані.