Керівництво німецького клубу підтвердило, що не стало продовжувати перемовини щодо англійського вінгера

Вінгера Рахіма Стерлінга в останні дні пропонували берлінському Уніону. Про це повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

Інформацію ексклюзивно підтвердив спортивний директор Уніона Берлін Горст Гельдт. За його словами, пропозиція щодо англійського футболіста виглядала сумнівною і не викликала серйозного інтересу в клубу.

"Іноді доводиться протирати очі. У цьому випадку все не виглядало серйозно, тому ми не стали продовжувати цю тему", — зазначив Гельдт у коментарі Sky Sport DE.

Нагадаємо, Рахім Стерлінг залишив лондонський Челсі на правах вільного агента у січні, достроково домовившись про розірвання контракт на тлі абсолютною відсутності ігрової практики.