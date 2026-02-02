Іспанія

Головний тренер Барселони поки не може підтвердити повернення голкіпера з оренди у Жироні.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував можливість повернення голкіпера Марка-Андре тер Штегена з оренди у Жироні на тлі травми.

"Мені поки не вдалося поговорити з тер Штегеном. Я в курсі новин. Бажаю йому всього найкращого, але поки не зміг з ним поспілкуватися. Щодо повернення нічого не можу сказати. Все, що я знаю, це те, що він травмований, але не знаю, що з ним буде далі", — сказав німець.

33-річний німець зазнав травми в минулому матчі Ла Ліги проти Реал Ов'єдо (0:1).

Раніше своїми емоціями після гри з Ов'єдо поділився наставник каталонців Мічел.