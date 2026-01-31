Україна

Черговий бразилець для "гірників"?

Донецький Шахтар виявляє інтерес до центрального захисника бразильського Сан Паулу Ісака. Про це повідомляє Blog do Sao Paolo.

За інформацією джерела, крім «гірників» на 19-річного бразильця також претендують два французькі клуби: Страсбур та Монако.

Чинна трудова угода гравця з «триколірними» розрахована до 31-го грудня 2027-го року.

За першу команду Сан Паулу Ісак поки не зіграв жодного офіційного матчу. На його рахунку один поєдинок у складі збірної Бразилії U-17.