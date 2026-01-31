Італія

Гравця намагаються кудись пристосувати на другу частину сезону.

Французький нападник Крістофер Нкунку влітку минулого року долучився до італійського Мілана в якості трансферу з лондонського Челсі за 37 млн євро.

Однак наразі на рахунку 28-річного виконавця п’ять голів та два асисти в 19 матчах (944 хвилин) та доволі суперечливі перспективи щодо подальших виступів у складі "россонері".

Клуб не приховує, що розглянув би гідні пропозиції щодо трансферу гравця вже цієї зими, і навіть допомагає йому в пошуках нового клубу, судячи з останніх новин з Італії.

Мілан нещодавно звернувся до Наполі з пропозицією взяти гравця хоча б у оренду до кінця сезону, за умов кадрової кризи "Партенопеї" в атаці через травми ключових гравців.

Але на півдні Італії таку пропозицію зустріли максимально прохолодно, а потім з’ясувалось, що й сам Нкунку не виказує бажання залишати Мілан та вже відхилив кілька пропозицій інших клубів.

Тим часом зарплатня гравця складає 5 млн євро, що лише ускладнює процес перемовин для "россонері".