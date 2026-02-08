Італія

Останні хвилини команди догравали 10 на 10.

Парма на останніх хвилинах вирвала перемогу в Емілійському дербі (1:0)

Рособлу захопили ініціативу з перших хвилин, але створити небезпеку біля чужих воріт їм не вдалося. На 18-й хвилині господарі залишилися в меншості. Побега ззаду грубо зіграв проти Кейта вдаривши по нозі. Спочатку півзахисник отримав жовту картку, але після перегляду VAR справедливо покинув поле.

У нерівних складах гра вирівнялася, ба більше — у другому таймі хрестоносці змогли забити. Але взяття воріт скасували через офсайд. Останні хвилини команди догравали в рівних складах. Захисник жовто-синіх відмахнувся ліктем в обличчя своєму співвітчизнику Кастро.

У доданий час герцоги першим же ударом у площину воріт вийшли вперед. Ордоньєс дальнім пострілом відправив мʼяч точно у нижній кут без шансів для голкіпера. У підсумку Парма здобула комфортний відрив від зони перехідних ігор, посідаючи 14-ту сходинку з 26 очками. Болонья зазнає четвертої поразки поспіль у чемпіонаті, але зберігає за собою 10-те місце, маючи у своєму активі 30 очок.

Болонья — Парма 0:1

Гол: Ордоньєс, 90+5

Болонья: Скорупські — Маріу (Дзортеа, 46), Лукумі, Геггем, Лікоянніс (Міранда, 68) — Фройлер, Побега — Бернардескі (Камб'ягі, 87), Фергюсон, Роу (Орсоліні, 87) — Даллінга (Кастро, 57)

Парма: Корві — Дельпрато, Тройло, Чиркаті — Брітшгі, Бернабе (Карбоні, 86), Кейта (Ніколуссі-Кавілья, 87), Серенсен (Ордоньєс, 79), Валері — Орістаніо (Стрефецца, 54), Пеллегріно

Попередження: Лукумі — Брітшгі, Тройло

Вилучення:Побега, 22 — Тройло, 79