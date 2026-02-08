Італія

Мактоміней отримав пошкодження.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після важкої перемоги над Дженоа (3:2) в рамках 24-го туру чемпіонату Італії. Його слова наводить DAZN.

"Травма Мактомінея? З початку року у нього проблеми із сухожиллям: бувають періоди, коли запалення посилюється. Він був готовий вийти у другому таймі, але сказав, що не може робити різких ривків. Я вважав за краще мати на полі гравця, готового на всі сто відсотків.

Сподіваюся, що до вівторка він зможе відновитись – у нас чвертьфінал Кубка Італії, і нам потрібні 11 гравців. Нам протистоятиме Комо, команда яка не грає в єврокубках і бореться за місце у Лізі чемпіонів, що говорить про високий рівень суперника.

Мені було цікаво подивитися, як ми відреагуємо на травму Ді Лоренцо. Він уособлює Наполі – це гравець, який дає користь не лише з тактичної точки зору на полі, а й завдяки своєму характеру та лідерським якостям.

Я задоволений і пишаюся своїми хлопцями, ми заслуговували на перемогу. Під час матчу я сказав лаві: "Скоро я сам вийду на поле". За регламентом я не можу виходити гратм, інакше б я їм допоміг. В нас дуже багато травм.

У нас є затяжні травми – Де Брюйне, Гілмор, Лукаку, Ангісса, Ді Лоренцо, і тепер черга дійшла до Мактомінея. Дякую всім, у тому числі таким хлопцям, як Вергара та Амброзіно, хоча останній вважав за краще піти в Серію B, щоб отримувати ігрову практику.

Нам залишається лише зібрати уламки та думати про Комо. Вони відпочили, матч буде дуже важким. Сподіваємося повернути Мактомінея – він для нас є ключовою фігурою.

Ми робимо щось неймовірне, але це недооцінюють. Ми виходимо на поле і саме гравці повинні робити різницю; якщо гравців немає, стає важко заробляти на хліб», – сказав Конте.