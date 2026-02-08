Італія

Наставник серйозно занепокоєний переповненим лазаретом перед кубковим протистоянням.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте назвав поточний сезон абсурдним через епідемію травм, яка накрила команду. Попри кадрові проблеми, неаполітанцям вдалося вирвати перемогу в матчі проти Дженоа під керівництвом Даніеле Де Россі, забивши вирішальний гол на останніх хвилинах

В інтерв'ю DAZN після гри Конте виглядав виснаженим, але гордим за своїх підопічних: "Я думаю, що це був матч, що виходив за рамки мужності... Ми зробили все. Це команда, яка ніколи не здається перед обличчям труднощів. Я хотів побачити реакцію хлопців за відсутності Ді Лоренцо, який представляє Наполі своєю харизмою, і вона була справді сильною. Це матч, в якому ми заслуговували на перемогу", — заявив тренер.

Конте наголосив, що ситуація зі складом стає критичною. Тренер змушений покладатися на молодих виконавців, таких як Вергара та Амброзіо, оскільки лідери команди вибули на тривалий термін.

"Ми збираємо уламки. У нас скорочений склад, ситуація погіршується тривалими травмами таких гравців, як Лукаку, Де Брюйне, Ангісса, Гілмор, Ді Лоренцо, Нерес", — поскаржився алленаторе.

Окремо наставник зупинився на стані шотландського хавбека Скотта Мактомінея, участь якого у наступних матчах під питанням:

"У нього проблеми з початку року, запалена область сухожилля. Це дозволяє йому грати, але на знижених швидкостях. Я б волів мати гравця, який готовий на 100%, ніж йти на дурні ризики, знаючи, що він є ключовим для нас", — зауважив фахівець.

Вже у вівторок на Наполі чекає випробування в Кубку Італії проти Комо, який, за словами Конте, матиме перевагу у свіжості через пропущений тур у чемпіонаті.