Італія

На Мілан чекає гра з "биками".

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився напередодні матчу 30-го туру італійської Серії А з Торіно.

"Зараз у сезоні настав момент, коли очки справді мають значення. Мілану не можна їх втрачати. Нам потрібно зберігати спокій та зосередженість, сконцентруватися на тому, що ми маємо зробити.

У Торіно грають сильні футболісти, вони у хорошій формі. Це наша остання гра перед міжнародною перервою і вона буде непростою. Нам треба зібратись.

Досі команда діяла як єдине ціле, долаючи проблеми, спричинені травмами наших нападників.

Вчора я знову подивився наш матч із Лаціо. Ми припустилися кількох технічних помилок у заключній третині поля, у тому числі пропустили гол, якого можна було уникнути.

Нам знадобляться усі гравці. Ми сподіваємося, що Габбіа та Лофтус-Чік повернуться до складу, а Хіменес буде близьким до повної готовності. Індивідуальні цілі повинні бути на благо всієї команди", — сказав Аллегрі.

Матч між Міланом та Торіно відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.