Команда Массіміліано Аллегрі мала просто виграти домашній матч і фінішувати третьою, але натомість програла, через що ризикує завершити сезон шостою.
Мілан — Кальярі
24 травня 2026, 23:54
Мілан — Кальярі 1:2
Голи: Салемакерс, 2 — Борреллі, 20, Родрігес, 57
Мілан: Меньян — Томорі (Атекаме, 62), Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Леау, 68), Яшарі (Модрич, 62), Рабьо, Бартезагі — Хіменес (Пулішич, 46), Нкунку (Фюллькруг, 62).
Кальярі:
Капріле — Зе Педру (Палестра, 63), Міна, Родрігес (Доссена, 63) — Дзаппа, Адопо, Гаетано, Дейола (Сулемана, 74), Оберт — Еспозіто, Борреллі (П. Менді, 74).
Попередження: Павлович, Меньян — Педру, Сулемана