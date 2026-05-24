Football.ua представляє прев'ю чотирьох поєдинків чемпіонату Італії, які відбудуться 24 травня, розпочавшись о 21:45.

Сезон-2025/26 в італійській Серії А завершиться сімома матчами сьогодні, 24 травня. Чотири з них можуть вплинути на те, які саме клуби кваліфікуються до Ліги чемпіонів, а які — до Ліги Європи. Нагадаємо, що чемпіон Інтер і Наполі вже перебувають серед учасників наступного основного етапу ЛЧ.

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ

3 Мілан 37 70 4 Рома 37 70 5 Комо 37 68 6 Ювентус 37 68

ПЕРЕВАГА В ОЧНИХ ЗУСТРІЧАХ

3. Мілан > Рома, Комо;

Мілан = Ювентус.

4. Рома < Мілан, Ювентус;

Рома = Комо.

5. Комо < Мілан;

Комо = Рома;

Комо > Ювентус.

6. Ювентус = Мілан;

Ювентус > Рома;

Ювентус < Комо.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 24 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після поразок від Аталанти й Сассуоло Мілан усе ж зібрався докупи у вкрай відповідальний момент і впоратися з Дженоа, не без допомоги Ювентуса повернувшись на третю сходинку. Тепер ситуація знову перебуває під контролем "россонері", які не програвали Кальярі в чемпіонаті з травня 2017 року (11В, 4Н), а конкретно на Стадіо Джузеппе Меацца — із червня 1997-го (3Н, 18П). Протягом усієї кар'єри Массіміліано Аллегрі в Серії А жодна з його команд не поступалася "россоблу", з якими він працював у сезонах-2008/09 і 2009/10, незадовго до першого призначення керманичем Мілана.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Річчі, Яшарі, Рабьйо, Бартезагі — Хіменес, Нкунку

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Доссена, Оберт — Палестра, Адопо, Гаетано, Дейола — Еспозіто, Борреллі

прогноз 2:0

НЕДІЛЯ, 24 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО МАРКАНТОНІО БЕНТЕГОДІ, ВЕРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наблизитися до Ліги чемпіонів Ювентус туром раніше допоміг і Ромі, яка в найпрестижнішому єврокубку не грала із сезону-2018/19. До поєдинку з Вероною римляни підходять із першою під керівництвом Джан П'єро Гасперіні серією з чотирьох перемог у чемпіонаті. Попри те, що "джаллоблу" мають чотири звитяги над "джаллороссі" в п'яти останніх очних зустрічах на Стадіо Маркантоніо Бентегоді в Серії А (також одна поразка), а столичний колектив не надто впевнено виступає на виїзді, саме його тріумф виглядає найбільш імовірним сценарієм.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон, Валентіні — Бельгалі, Акпа-Акпро, Ловрич, Бернед, Фресе — Суслов — Бові

Рома: Свілар — Гіларді, Манчіні, Ермосо — Челік, Ель-Айнауї, Крістанте, Ренш — Дібала, Пізіллі — Мален

прогноз 0:2

НЕДІЛЯ, 24 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖОВАННІ ДЗІНІ, КРЕМОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Незалежно від сьогоднішнього результату, Комо може пишатися своїм сезоном і першим в історії виходом до єврокубків. Амбітна команда Сеска Фабрегаса нав'язала боротьбу сильнішим на папері клубам, наразі маючи найкращу в Серії А оборону й другу після Інтера атаку. Кремонезе, який "б'янкоблу" в XXI столітті поступився всього двічі (+12В, 5Н), намагатиметься в останній момент уникнути вильоту з "еліти" (34 проти 35-ти очок у Лечче). Конкурент "гріджороссі" прийматиме Дженоа й пам'ятатиме про перевагу клубу з Кремони в очних зустрічах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Б'янкетті, Луперто — Барб'єрі, Торсбю, Грассі, Малех, Пеццелла — Бонаццолі, Варді

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт, Рамон, Кемпф, Морено — Перроне, Да Кунья — Какере, Батурина, Родрігес — Дувікас

прогноз 1:2

НЕДІЛЯ, 24 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ДЗУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус у туринському дербі закриватиме сезон, підсумок якого мав би бути під його контролем. Несподівана поразка від Фіорентини на тлі успіхів конкурентів у боротьбі за Лігу чемпіонів відкинула підопічних Лучано Спаллетті з третьої на шосту сходинку. Торіно "б'янконері" в чемпіонаті не програвали з квітня 2015 року (14В, 7Н), коли відповідний матч проходив якраз на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно. Очікуємо, що безпрограшна серія гранда продовжиться, але не допоможе йому вийти до ЛЧ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Торіно: Палеарі — Коко, Ісмайлі, Ебосс — Педерсен, Ільхан, Гінейтіс, Обрадор — Влашич — Сімеоне, Сапата

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Келлі — Гольм, Локателлі, Маккенні, Камб'язо — Консейсан, Бога — Девід