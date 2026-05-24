Вільярреал вдома знищив Атлетіко та завоював бронзові медалі (5:1)

Напевно, не так собі уявляв Грізманн останню гру за матрацників, адже цей матч став для нього заключним перед переїздом до Орландо Сіті на правах вільного агента. Підопічні Марселіно повністю декласували свого суперника.

Парехо, для якого ця гра також стала останньою, але у футболці «Жовтої субмарини», відкрив рахунок з пенальті на 30-й хвилині. Згодом Перес подвоїв перевагу своєї команди, а вже на 40-й хвилині зусиллями Мікаутадзе на табло було 3:0.

Проте гості доволі швидко відіграли один мʼяч. Пубіль замкнув подачу з кутового від Антуана. Але до завершення першої 45-хвилинки Гує розкішним ударом у дев’ятку знову повернув розгромний рахунок.

У другому таймі Сімеоне провів серію замін, але вони не допомогли. На 54-й хвилині Перес вийшов віч-на-віч з голкіпером та оформив дубль, встановивши остаточний рахунок. У підсумку Вільярреал декласував Атлетіко та завоював бронзові нагороди, набравши 72 пункти.

Вільярреал - Атлетіко Мадрид 5:1

Голи: Перес, 30 (пен), 34, 54, Мікаутадзе, 40, Гує, 45 - Пубіль, 43