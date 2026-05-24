На спільній пресконференції з президентом Ауреліо Де Лаурентісом італійський фахівець підтвердив чутки про свій відхід та відверто розповів про причини невдач і відсутність єдності в роздягальні.

Антоніо Конте більше не є головним тренером Наполі. Те, про що тривалий час здогадувалися прихильники італійського футболу (і особливо палкі вболівальники неаполітанців), нарешті отримало офіційне підтвердження після фінального свистка сезону.

Про своє рішення наставник оголосив під час пресконференції після перемоги над Удінезе 1:0, на якій також був присутній президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс, який саме сьогодні святкує свій 77-й день народження. За словами Конте, рішення про відставку визріло не спонтанно, і клуб просто чекав на завершення чемпіонату, аби зробити офіційну заяву.

"Місяць тому я зателефонував президенту і нічого в нього не просив. Я просто сказав: "З огляду на нашу дружбу, мій шлях тут добігає кінця", — зізнався тренер. — Мене більше не цікавили жодні обговорення, оскільки це було рішення, яке я вже твердо ухвалив".

Головною причиною свого відходу Конте назвав нездатність згуртувати колектив і токсичну атмосферу, що склалася навколо команди.

"Я не зміг принести єдність. А коли немає згуртованості, стає неймовірно важко боротися з іншими командами. Навколо команди розповсюдилося забагато отрути, а Наполі не потрібні невдахи, які сіють цей розбрат", — відверто заявив італієц.

Тренер також зазначив, що переломним моментом для нього стали події після матчу з Болоньєю, коли він відчув ситуації, які йому категорично не сподобалися.

"У мене вистачило характеру сказати, що я не хочу проводити анонімні та безликі сезони, і я одразу був готовий відійти вбік. Деякі новачки, які прийшли під час трансферної кампанії, так і не змогли знайти спільну мову зі старим кістяком групи. Пізніше ми відверто поговорили з хлопцями, і я сподіваюся, зрозуміли, що всі перебуваємо в одному човні", — підсумував свій емоційний виступ Конте.

Нагадаємо, Антоніо Конте очолив Наполі влітку 2024 року та сходу зробив неаполітанців чемпіоном. У нинішній кампанії блакитні зайняли другу сходинку.