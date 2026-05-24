Італія

Аргентинський форвард приніс господарям мінімальну перемогу в заключному турі Серії А.

У матчі заключного, 38-го туру Серії А Парма на домашньому стадіоні Енніо Тардіні здобула перемогу над Сассуоло з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі був забитий на 80-й хвилині. Понтус Альмквіст виконав подачу з правого флангу, а Матео Пеллегріно потужним ударом головою відправив м’яч у сітку воріт Стефано Тураті.

Для аргентинського форварда це вже шостий гол головою в нинішньому сезоні Серії А — найкращий показник серед усіх гравців чемпіонату. Загалом Парма забила дев’ять м’ячів головою в кампанії, і більшість із них — на рахунку Пеллегріно.

Матч пройшов у доволі спокійній атмосфері, адже обидві команди заздалегідь гарантували собі місця в середині турнірної таблиці. При цьому суперники мали суттєві кадрові втрати.

У першому таймі небезпечні моменти створювали Ганс Ніколуссі Кавілья та сам Пеллегріно, але їм бракувало точності. Сассуоло відповів штрафним ударом Доменіко Берарді, після якого Едоардо Корві врятував господарів.

Після перерви Парма поступово перехопила ініціативу. Ніколуссі Кавілья змусив Тураті переводити м’яч через поперечину, а Альмквіст небезпечно пробивав у дальній кут. Врешті саме зв’язка Альмквіст — Пеллегріно принесла хрестоносцям перемогу.

Парма — Сассуоло 1:0

Гол: Пеллегріно, 80

Парма: Корві, Чіркаті, Миколаєвський, Валері, Валенті, Троїло, Брітчгі, Ордоньєс, Ніколуссі Кавілья, Кейта, Пеллегріно.

Сассуоло: Тураті, Ідзес, Маккіоні, Гарсія, Кулібалі, Коне, Торстведт, Ліпані, Пінамонті, Лор’єнте, Берарді.