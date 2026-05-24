Італія

Міланський клуб планує заробити близько 90 мільйонів євро на продажі трьох футболістів.

Інтер має намір провести серйозне оновлення складу після завершення сезону та готовий розлучитися одразу з трьома півзахисниками — Давіде Фраттезі, Александером Станковичем і Луїсом Енріке.

За інформацією la Gazzetta dello Sport, міланський клуб розраховує отримати від цих трансферів приблизно 90 мільйонів євро. Загальний бюджет нерадзуррі на літню кампанію може скласти близько 135–140 мільйонів євро.

Найімовірнішим виглядає відхід Фраттезі. Інтер оцінює італійського хавбека у 30 мільйонів євро. Таку ж суму клуб хоче отримати й за Луїса Енріке. Ще взимку інтерес до футболіста проявляв Борнмут, однак тоді міланці вирішили залишити гравця у команді.

Окремою ситуацією є майбутнє Александер Станковича. Інтер планує викупити футболіста у Брюгге за 23 мільйони євро, проте після цього може одразу продати його. Інтерес до гравця вже проявляє Брентфорд, а сам Інтер оцінює півзахисника приблизно у 40 мільйонів євро.