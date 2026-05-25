Команда Лучано Спаллетті наприкінці сезону вирішила остаточно добити настрій власних уболівальників.
Торіно — Ювентус, Getty Images
25 травня 2026, 00:52
Торіно — Ювентус 2:2
Голи: Казадеї, 60, Адамс, 84 — Влахович, 24, 55
Торіно: Палеарі — Коко, Ісмайлі, Ебосс — Педерсен (Праті, 69), Ільхан (Нджиє, 63), Гінейтіс (Казадеї, 46), Обрадор (Нкунку, 63) — Влашич — Сапата (Адамс, 56), Сімеоне.
Ювентус:
Перін — Калулу, Гатті, Келлі, Камб’язо — Локателлі, К. Тюрам (Копмейнерс, 70) — Консейсан (Міретті, 70), Маккенні, Бога (Жегрова, 78) — Влахович (Девід, 62).
Попередження: Ебосс — Калулу, Жегрова