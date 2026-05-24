Італія

Консорціум UGP веде переговори з Де Лаурентісом та планує масштабні зміни в клубі.

Американський консорціум Underdog Global Partners намагається придбати Наполі та вже кілька місяців веде переговори з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.

За інформацією The Athletic, власник неаполітанців спочатку не планував продавати клуб, однак представники UGP продовжили перемовини, які тривають уже близько шести місяців.

Консорціум уже активно працює в італійському спорті. UGP є мажоритарним власником футбольного клубу Кампобассо з третього дивізіону Італії, а також торік придбав контрольний пакет акцій баскетбольного Наполі.

Інвестори планують створити мультиспортивну структуру, до якої увійдуть футбольний і баскетбольний клуби Наполі. Крім того, UGP має намір подати заявку на участь у майбутній європейській баскетбольній лізі під егідою НБА, запуск якої очікується у 2027 році.

Пропозиція американської групи включає значні інвестиції в інфраструктуру, зокрема модернізацію та приватизацію стадіону Дієго Армандо Марадона.

Водночас джерело зазначає, що переговори наразі ускладнені кількома спірними питаннями, хоча консорціум сподівається відновити активний діалог із Де Лаурентісом.