Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Рома — Лаціо
17 травня 2026, 00:43
У рамках 37-го туру італійської Серії А-2025/26 зустрінуться римські Рома й Лаціо.
Поєдинок відбудеться в неділю, 17 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 13:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 6.81. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.45.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Рома не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.21.
Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Доніелла Малена.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 4.35.
