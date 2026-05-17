Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 37-го туру італійської Серії А-2025/26 зустрінуться римські Рома й Лаціо.

Поєдинок відбудеться в неділю, 17 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 13:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 6.81. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Рома не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.21.

Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Доніелла Малена.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 4.35.

