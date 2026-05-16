Мінімальна перемога над Кішвардою у заключному турі принесла клубу золоті медалі та дозволила на один бал випередити багаторічного гегемона — Ференцварош

У суботу, 16 травня, відбулися поєдинки заключного, 33-го туру чемпіонату Угорщини з футболу, за підсумками якого країна отримала нового футбольного короля сезону-2025/26. Футбольний клуб Дьор у наднапруженому виїзному матчі зумів здобути перемогу над Кішвардою та завоював омріяний титул.

Долю чемпіонського протистояння вирішив єдиний точний удар алжирського нападника Надіра Бенбуалі. Цей гол дозволив гостям утримати переможний рахунок і зробив їх абсолютно недосяжними для конкурентів у турнірній таблиці.

До цього історичного успіху безпосередньо доклався український нападник Олександр Пищур, який допоміг Дьору, втримати позитивний результат, вийшовши на заміну в другому таймі. Для нашого земляка цей поєдинок став яскравим завершенням надзвичайно стабільного сезону.

Загалом в активі українського форварда у поточному ігровому році 36 матчів в усіх турнірах, у яких він відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.

Ця звитяга Дьора є без перебільшення історичною подією для місцевого футболу. Команді вдалося перервати багаторічну залізобетонну домінацію Ференцвароша, який ставав незмінним чемпіоном національної першості протягом семи сезонів поспіль.

Цього разу іменитий гранд із Будапешта був змушений задовільнитися лише срібними нагородами, посівши друге місце та відставши від новоспеченого чемпіона всього на один заліковий пункт.

Для зелено-білих це перша звитяга у чемпіонаті з 2013 року та 5-та в історії. У минулому сезоні Дьор посів 4 місце.