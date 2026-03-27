Ювентус зацікавлений у підписанні нападника Барселони Роберта Левандовські. За даними La Gazzetta dello Sport, туринський клуб уже провів перші переговори з оточенням футболіста щодо можливого переїзду до Італії.

Тепер Ювентус хоче глибше вивчити потенціал форварда, оцінивши його фізичну форму, ігрові показники та мотивацію перед ухваленням остаточного рішення. "Стара синьйора" розглядає 37-річного поляка як досвідченого лідера, здатного підсилити атакувальну лінію у короткостроковій перспективі.

Роберт Левандовські перейшов до Барселони з Баварії у 2022 році за 45 мільйонів євро. Його контракт із "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2026 року.

У нинішньому сезоні нападник провів за каталонський клуб 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться вінгером Осасуни Муньйосом.