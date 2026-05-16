Німеччина

Французький вінгер Баварії оформив феноменальну статистику 15+19 та випередив у голосуванні свого одноклубника Гаррі Кейна.

Півзахисник мюнхенської Баварії Майкл Олісе офіційно найкращий гравець сезону 2025/26 в німецькій Бундеслізі. Французький вінгер став справжнім відкриттям чемпіонату, остаточно закріпивши за собою статус одного з найнебезпечніших та найефективніших атакувальних гравців сучасної Європи.

Престижну нагороду 24-річному футболісту вручили генеральні директори DFL (Німецької футбольної ліги) Марк Ленц та Штеффен Меркель на полі Альянц Арени в суботу — незадовго до офіційної церемонії підняття чемпіонського трофея.

Показники Олісе в поточному євросезоні без перебільшення феноменальні. Француз завершив внутрішню кампанію, маючи у своєму активі 15 голів та 19 результативних передач. Неймовірна стабільність та креатив зробили його незамінним активом для рекордмайстра.

Нагадаємо, що після свого переїзду до Баварії влітку 2024 з Крістал Пелес він миттєво адаптувався до жорстких вимог німецького футболу та за підсумками дебютного року здолав усіх конкурентів у номінації Новачок сезону.

Процедура визначення найкращого гравця року в Німеччині має складну структуру, яка виключає випадковість. Спочатку з розширеного списку з 40 кандидатів формується символічна Команда сезону. Головний приз розігрується вже серед одинадцяти найкращих.

Доля нагороди розподіляється за тристоронньою системою голосування: 40 відсотків — голоси вболівальників на офіційних платформах Бундесліги; 30 відсотків — вибір представників футбольних клубів; 30 відсотків — оцінки касти футбольних експертів та журналістів.

Майкл лідирував у симпатіях аудиторії протягом усього сезону, двічі вигравши титул Гравець місяця — у листопаді та січні. У фінальному етапі опитування за головний приз року вінгер зумів випередити головного бомбардира мюнхенців Гаррі Кейна, вписавши своє ім'я в історію німецького футболу.