Інше

Португальський форвард знову залишився без трофею.

Японський клуб Гамба Осака став автором гучної сенсації, обігравши саудовський Ан-Наср у фінальному матчі Ліги чемпіонів-2 АФК.

Вирішальний поєдинок за престижний азіатський трофей проходив в Ер-Ріяді, що робило господарів поля беззаперечними фаворитами, проте фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей з рахунком 1:0.

Доля протистояння вирішилася на 30-й хвилині зустрічі. Нападник Гамби Осака Іссам Жебалі виконав вивірену передачу на Деніза Хюммета, і турецький форвард точним ударом відправив м'яч повз голкіпера саудовського клубу. Арбітри на VAR детально вивчили епізод на предмет положення поза грою, але в підсумку підтвердили легітимність взяття воріт.

Знаменитий португальський форвард Кріштіану Роналду відіграв увесь матч у складі Ан-Насра, але так і не зміг урятувати свою команду від поразки. Господарі поля тотально домінували протягом усієї зустрічі, проте феноменальна марнотратність в атаці та самовіддана гра японської оборони не дозволили саудовцям розпечатати ворота гостей.

Для Кріштіану Роналду ця поразка стала черговим болючим ударом. Легендарний португалець упустив ще один шанс завоювати свій перший серйозний офіційний трофей за час виступів у Саудівській Аравії (якщо не брати до уваги перемогу в Клубном кубку арабських чемпіонів у 2023 році).

Цей кубковий провал доповнив низку невдач Ан-Насра на внутрішній арені. Нагадаємо, що зовсім нещодавно команда втратила можливість достроково виграти чемпіонат Саудівської Аравії, зігравши внічию в напруженому матчі проти свого головного конкурента — Аль-Хіляля.

21 травня Кріштіану та компанія матимуть шанс виправити ситуацію. Для цього потрібно вдома перемогти Дамаск, який бореться за виживання.