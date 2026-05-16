Баварія на своєму полі впевнено обіграла Кельн у матчі 34-го туру Бундесліги з рахунком 5:1.

Мюнхенці вирішили долю зустрічі ще до перерви, тричі вразивши ворота суперника. Дубль оформив Гаррі Кейн, ще один гол на свій рахунок записав Том Бішоф. Кельн відповів точним ударом Саїда Ель-Мала, який скоротив відставання в першому таймі.

Після перерви команда Венсана Компані не зупинилася. Кейн оформив хет-трик, а Ніколас Джексон довів рахунок до розгромного — 5:1.

Завдяки цьому хет-трику Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром Бундесліги-2025/26 із 36 забитими м’ячами.

Баварія завершила сезон чемпіоном Німеччини, набравши 89 очок у 34 турах. Кельн із 32 балами фінішував на 14-й позиції.

Попереду у мюнхенців фінал Кубка Німеччини проти Штутгарта, який відбудеться 23 травня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Кельн у рамках 34-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія – Кельн 5:1

Голи: Кейн 9, 12, 69, Бішоф 21, Джексон 82 – Ель-Мала 17