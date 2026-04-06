Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 6 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме Мілан.

ПОНЕДІЛОК, 6 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені всього одним заліковим балом переслідувачі лідируючого в турнірній таблиці Інтера спробують скоротити відставання від "нерадзуррі". Фаворит на здобуття Скудетто вчора розгромив удома Рому (5:2), принаймні на деякий час збільшивши свою перевагу над Міланом до дев'яти очок, тоді як Наполі поступається підопічним Крістіана Ківу десятьма.

Команда Антоніо Конте не знає смаку домашніх поразок у чемпіонаті аж із грудня 2024 року (18В, 7Н) і сподіватиметься не допустити завершення цієї серії у важливий момент. До сьогоднішньої дуелі Наполі підходить на тлі чотирьох поспіль перемог, зокрема виїзної над Кальярі (1:0) перед перервою на матчі збірних.

Колективу Массіміліано Аллегрі в останньому березневому поєдинку вдалося реабілітуватися за поразку від Лаціо (0:1) у Римі, яка, до речі, була для Мілана першою виїзною в Серії А-2025/26 після 14-ти поспіль матчів без невдач поза власним полем (9В, 5Н). На неї міланський гранд відповів звитягою над Торіно вдома (3:2).

Впевнені домашні виступи дозволяють чемпіону Італії-2024/25 розраховувати на якнайкращий результат. Саме в неаполітанців трохи більше вірять і букмекери. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.50, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.24. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.10.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ж. Жезус, Буонджорно, Олівера — Гутьєррес, Лоботка, Ангісса, Спінаццола — Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Фюллькруг, Нкунку

