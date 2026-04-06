Україна

Завершення епохи.

Під час березневої міжнародної перерви з’явилась інформація щодо ймовірного відходу португальського півзахисника та капітана англійського Манчестер Сіті з клубу після завершення сезону.

Усі очікували на коментарі від представників клубу стосовно 31-річного виконавця, і зрештою помічник головного тренера Хосепа Гвардіоли Пеп Лейндерс узяв слово.

"Кожна гарна історія колись закінчується. Сподіваюсь, він насолодиться останніми місяцями в клубі, залишилось лише шість тижнів, та гарно проведе час. Він заслуговує на всю цю увагу довкола цієї теми", — заявив нідерландський фахівець.

Наразі на рахунку Бернарду Сілви 450 матчів за "містян", 76 голів та 77 гольових передач.