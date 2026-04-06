Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 5 квітня 2026 року.

Черкаський ЛНЗ обіграв криворізький Кривбас у гостьовому матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги.

Завзято боролись команди в першому таймі, але гольових моментів очікувано створили небагато, тож і відкрити рахунок так і не змогли.

Ситуація при цьому різко змінилась у другому таймі, коли після помилки Володимира Вілівальда захист господарів поля потім довго не міг зібратись докупи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — ЛНЗ у рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — ЛНЗ 0:3

Голи: Кравчук, 55, 66, Нонікашвілі, 84

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго (Бекавац, 78) — Задерака, Араухо (Джовані, 83), Я. Шевченко (Каменський, 67) — Лін (Сек, 67), Парако, Мендоза (Мулик, 78).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Пастух, Дідик, Рябов (Нонікашвілі, 79) — Твердохліб (Кузик, 64), Ассінор (Микитишин, 58), Кравчук.

Попередження: Пастух