Луганська Зоря зіграла внічию проти київської Оболоні у гостьовому матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги.

Один із найбільш цікавих поєдинків туру несподівано відбувся саме на Оболонь Арені, де рівень суперництва був настільки високим, що господарів поля не змусив збитись із власного шляху жоден із трьох забитих суперниками голів.

"Пивовари" дивом знаходили кожного разу відповіді на вдалі дії в поодиноких атаках від "мужиків", і зрештою подарували разом з опонентами один із найбільш результативних матчів туру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Зоря у рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Зоря 3:3

Голи: Приймак, 36, Волохатий, 60, Т. Лях, 84 — Вантух, 6, Пердута, 50, Будківський, 65 (пен.)

Оболонь: Федорівський — Мединський (Полегенько, 78), Приймак, Семенов, Є. Шевченко — Волохатий (Бичек, 90+4), Мороз — Суханов (Слободян, 71), Третьяков — Нестеренко (Прокопенко, 71), Устименко (Т. Лях, 78).

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Слесар, Кушніренко, Малиш, Вантух — Горбач (Задорожний, 81), Будківський.

Попередження: Джордан