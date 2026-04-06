Житомирське Полісся зіграло внічию проти рівненського Вереса у домашньому матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги.

"Вовче" дербі цього разу відбувалось переважно на половині поля команди Олега Шандрука, проте видатна гра з боку її воротаря Валентина Гороха внеможливила атакувальні успіхи колективу Руслана Ротаня.

Господарі поля все ж таки забили наприкінці першого тайму, але навіть до перерви переможний рахунок не протримали, після чого захисному блоку гостей біля власних воріт поперерві залишалось лише дивуватись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Верес у рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Верес 1:1

Голи: Андрієвський, 34 — Шарай, 45

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Брагару, 62), Бабенко, Емерллаху (Федор, 62) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 62), Назаренко (Лєднєв, 90+3).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Кльоц (Ян, 78) — Шарай, Бойко, Веслі (Баїя, 66, Протасевич, 90+2) — Ндукве (Стень, 66).

Попередження: Федор — Шарай, Стень